«المصري للدراسات الاستراتيجية» يصدر أول تقرير متابعة للانتخابات الرئاسية

أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه قام برفع أول تقاريره عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار متابعته اللحظية لسير العملية الانتخابية عبر فريق المتابعة الميدانية بمقار اللجان.

أكد المركز أن التقرير تضمن إشادة بأداء القضاة وأمناء اللجان المشرفين على لجان الاقتراع المنتشرة في جميع محافظات مصر، إذ بدا واضحا مستوى التدريب على إجراءات العملية الانتخابية وكيفية التعامل مع المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووكلاء المرشحين، وكذلك قواعد إدارة عملية التصويت.

أشار المركز، في تقريره، إلى الانضباط والانتظام الملحوظين في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية التي تواجد فيها فريق عمل المركز في إطار عمليات المتابعة الميدانية، بينما تأخرت بضعة لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة.

رصد فريق المركز المصري في الساعات الأولى للتصويت، إقبالاً كثيف من الناخبين في أغلب المقرات الانتخابية التي تفقدها فريق المتابعين، إضافة إلى تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

كما رصد فريق المركز المصري التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت من القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية ممن يرغبون في التعرف على سير العملية الانتخابية والشب والشباب المتطوعين.

ونوه التقرير إلى التعاون الواضح بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة لتأمين العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.