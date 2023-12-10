رئيس جهاز الشروق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويطمئن على عملية التصويت

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولي الجهاز، مقرات الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تفقد لجان مدرستي الطبري والشهيد رائد ياسر جنينة لمتابعة سير الانتخابات والاطمئنان على الحالة العامة حول وداخل المقرات.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

ووجّه رئيس الجهاز، برفع حالة الاستعداد طوال أيام الانتخابات وتقديم كل السبل للتيسير على المواطنين أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابيو.

كما أدلى المهندس علي سعد، والمهندس أحمد مكي، ومحمد عزازي، ونبيل جريدة و طارق يوسف، والدكتور محمد صلاح، من قيادات الجهاز، بصوتهم الانتخابي أثناء متابعتهم للانتخابات الرئاسية.