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انتخابات المصريين بالداخل

كاتب صحفي: المصري دائما لديه حافز للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب:

شروق مراد
12:30 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي جمال رائف

الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ هناك اختلافات واضحة في الانتخابات الرئاسية الحالية عما كان في السابق، إذ أصبح المواطن المصري أكثر وعيًا، وهناك إقبال كبير جدًا على الاستحقاق الرئاسي، خاصة أن عدد الناخبين وصل إلى 67 مليون ناخب.

وأضاف «رائف» خلال مداخلته على قناة «CBC»، أنَّ المواطن المصري دائمًا لديه حافز للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وزاد هذا الحافز التحديات التي تواجه الوطن، وما أُنْجِز من إنجازات عظيمة خلال الفترة الماضية.

 

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بقلم شروق مراد