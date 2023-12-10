كاتب صحفي: المصري دائما لديه حافز للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ هناك اختلافات واضحة في الانتخابات الرئاسية الحالية عما كان في السابق، إذ أصبح المواطن المصري أكثر وعيًا، وهناك إقبال كبير جدًا على الاستحقاق الرئاسي، خاصة أن عدد الناخبين وصل إلى 67 مليون ناخب.

وأضاف «رائف» خلال مداخلته على قناة «CBC»، أنَّ المواطن المصري دائمًا لديه حافز للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وزاد هذا الحافز التحديات التي تواجه الوطن، وما أُنْجِز من إنجازات عظيمة خلال الفترة الماضية.