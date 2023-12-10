«الإصلاح والنهضة» يشيد بمشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المرأة المصرية على مدار التاريخ وخاصة الجمهورية الجديدة دائما ما تتصدر المشهد، نتيجة وعيها الكامل بأهمية الوطن وخوفها على استقراره ومكتسباته.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية على شاشة DMC، أنّ المرأة المصرية ستصنع كالعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 مشهدا بديعا ومبهرا، نتيجة مشاركتها الكثيفة في اللجان الانتخابية.

وتابع أن المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ركن أساسي ويعتمد عليه، لافتة إلى أنها كانت على قدر عال من المسؤولية في كافة التحديات التي واجهت البلاد.