«ملناش صوت بس لينا دور».. اتحاد طلاب مدارس العباسية يشارك في انتخابات الرئاسة

تحت شعار «ملناش صوت بس لينا دور»، شارك عدد من الطلبة وطالبات المدارس التابعين لاتحاد الطلبة في للعباسية في المشهد الانتخابي بصورة خاصة، وذلك من خلال الدعم والمساندة وأيضا اكتساب الخبرات.

«هدفنا الأول اكتساب الخبرة في العملية الانتخابية».. هكذا قالت سحر عادل أمين مساعد اتحاد الطلاب علي مستوى الوايلي، بالتأكيد على أن نزولهم ومشاركتهم لم تكن من أجل الظهور فحسب بل جاءت لاسباب عدت، لعل أبرزها اكتساب الخبرة في العملية الانتخابية بشكل عام وأسرارها وكيف تتم من أجل تطبيق هذه الخبرات على انتخابات الاتحادات.

الانتخابات الرئاسية

«هنساعد كبار السن وهنشارك بطريقتنا».. كانت العبارة التي بدأ بها أحمد مصطفي ابوبكر الصديق أمين اتحاد إدارة الوايلي بالمرحلة الثانوية كلماته عن تجربته الاولي للمشاركة في العملية الانتخابية، في إشارة إلى أنه قرر المشاركة حتى وإن كان لا يمتلك الحق باعتباره تحت السن، وذلك من خلال مساعدة كبار السن وغير القادرين علي الوصول إلى لجانهم للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية

عمرو علاء الدين محمد كمال أبوبكر لم يختلف دوره كثيرًا عن زملائه، إذ حرص علي الوجود والمشاركة وصناعة الفارق، في مجاولة لاكتساب خبرات مبكرة يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة.