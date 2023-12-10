مصر في انتظارك.. تفاصيل اللجان الفرعية والرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

عرضت القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تقريرا حول تفاصيل اللجان الفرعية والرئيسية للانتخابات الرئاسية 2024، في عدد من المحافظات، وحثت المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل رسم ملامح المستقبل وتأمين مستقبل أولادك،، وجاء التقرير بعنوان «مصر في انتظارك.. انزل شارك في انتخابات الرئاسة».

تفاصيل لجان القاهرة

وكشف التقرير أن محافظة القاهرة تقع على مساحة 3000 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين مواطن، والكتلة التصويتية بها أكثر من 8 ملايين ناخب، وتضم 45 لجنة رئيسية و961 لجنة فرعية.

تفاصيل لجان الجيزة

وأضاف التقرير: «محافظة الجيزة تقع على مساحة 184.13 ألف كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 9 ملايين و572 ألف مواطن، والكتلة التصويتية بها 6 ملايين و234 ألف ناخب، وتضم 6 لجان رئيسية و754 لجنة فرعية».

تفاصيل لجان الإسكندرية

وتابع: «محافظة الإسكندرية تقع على مساحة 2879 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها 5 ملايين و500 ألف مواطن، والكتلة التصويتية 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة رئيسية و533 لجنة فرعية».