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انتخابات المصريين بالداخل

توافد الناخبين على مدرسة الزيتون الحديثة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كتب:

مارينا رؤوف
08:48 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
مدرسة الزيتون الحديثة

مدرسة الزيتون الحديثة

بدأ المواطنون التوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت مدرسة الزيتون الحديثة للغات بحي الزيتون اصطفافا للمواطنين انتظارا لفتح اللجان.

انتظار فتح أبواب اللجان

ومن المقرر أن تفتح اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتبدأ من اليوم وتستمر 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر 2023، وسيتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

انتخابات الرئاسة

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.

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متى تبدأ لجان التصويت فتح أبوابها أمام المواطنين في الانتخابات الرئاسية
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.