إقبال ملحوظ من الشباب والسيدات على لجان الانتخابات الرئاسية في الدرب الأحمر

توافد عدد كبير من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم بمدرسة جوهر الصقلي بحي الدرب الأحمر، في أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اللجان إقبالا كبيرًا من قبل السيدات أو الرجال والشباب، بمدرسة جوهر الصقلي بالدرب الأحمر.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي: رمز النجمة للمرشح عبدالفتاح السيسي ، ورمز الشمس للمرشح فريد زهران، ورمز النخلة للمرشح عبد السند يمامة، ورمز السلم للمرشح حازم عمر.