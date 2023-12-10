«تحالف الأحزاب» يشكر المواطنين على مشاركتهم الإيجابية في انتخابات الرئاسة

وجه النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا، رسالة شكر للمواطنين المصريين على تواجدهم ونزولهم الكثيف في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بصفته أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد، ويستمر على مدار ثلاث أمام من الأحد حتى الثلاثاء.

وأضاف «مطر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجان الانتخابية اليوم شهدت كثافة عالية من المصريين، وذلك بدافع وطني ودافع حب الوطن ودافع التكاتف وقوف خلف دولتهم وإرسال رسالة للعالم كله بأن الشعب المصري قادر على اختيار رئيس بلاده بحرية، مما يؤكد على ديمقراطية وحرية الرأي وحب الوطن وعلى الرغبة الشديدة في الحفاظ على الأمن القومي للوطن.

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن كافة فئات الشعب المصري من رجال وسيدات وشباب يستحقون الشكر على وجودهم والمشهد المشرف الذي رأيناه في الساعات الأولى من اليوم، وإصرارهم على اختيار المرشح الذي يمثل كل واحد منهم، ومشاركتهم الإيجابية في واحد من أهم الاستحقاقات التي تعيشها مصر.