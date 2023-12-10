مراسل التليفزيون المصري: 15 ألف قاضٍ يشرفون على العملية الانتخابية

رصد محمود جميل، مراسل القناة الأولى، آخر مستجدات الإجراءات الانتخابية داخل مصر، قائلا إن العمل مستمر لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومه الأول بـ27 محافظة، مشيرا إلى أن اللجنة انعقد منذ صباح اليوم لمتابعة وصل كل القضاة للجان فضلا عن التأكد من وصول بطاقات الاقتراع وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

المتابعة مع القضاة في مختلف المحافظات

وأضاف «جميل»، خلال تغطية خاصة من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى حتى الآن عمليات المتابعة مع القضاة في مختلف المحافظات من خلال اللجان العامة، إذ إن هناك 376 لجنة عامة بإجمالي 11 ألف 631 لجنة فرعية، والمتابعة مستمرة ومتواصلة للعملية الانتخابية في المحافظات.

15 ألف قاضٍ يشرفون على العلمية الانتخابية

وتابع، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإشراف على العلمية الانتخابية وإصدار كل القرارات التي تخص الهيئة أو الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك 15 ألف قاضٍ يشرفون على العلمية الانتخابية وأيضا بمساعدة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة في اللجان المختلفة لخروج العملية الانتخابية بأفضل شكل وتقديم كل التيسيرات.