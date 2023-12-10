السفيرة ميرفت التلاوي تدلي بصوتها في الانتخابات: «لازم ننزل ونختار رئيسنا القادم»
كتب:
رؤى ممدوح
12:31 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
السفيرة ميرفت التلاوي
أدلت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنة 3 في المقر الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.
وقالت «التلاوي» إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع، وتابعت في حديثها لـ«الوطن»: «لازم ننزل ونختار رئيسنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة».
أضافت: «أدعو كل المصريين للاهتمام بهذه الانتخابات في هذا الوقت تحديدا، لأن هناك تهديدات كبيرة».
وشهدت لجان منطقة الزمالك بالقاهرة توافد المواطنين مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.