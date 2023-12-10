رئيس «الشعب الديموقراطي»: عظيمات مصر وقفن منذ الصباح للإدلاء بأصواتهن

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي، إنّه عندما توجه للإدلاء بصوته في الانتخابات منذ الساعة الثامنة والنصف، وجد احتشادا كبيرا من المواطنين على مقار اللجان، أي قبل بدء التصويت، حيث كان المواطنون واقفين في نظام محدد في سرادقات لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري أثبت أنه على مستوى وعي كامل بكل طوائفه ودرجاته العلمية، كما أن عظيمات مصر وقفن منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهن.

وتابع: «هناك تيسير في عملية التصويت والتنظيم رائع، رجال المرور أدوا دورا عظيما، بالإضافة إلى ضباط أقسام الشرطة، حيث يتعاونون مع رجال المرور والمتابعين المحليين والجهات التي تراقب العملية الانتخابية، وهناك منظمات عديدة من كل دول العالم تراقب على العملية الانتخابية».