كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: إحنا تحت أمر مصر (صور)

شهدت لجان الانتخابات في مدينة نصر، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وقال أحد الناخبين من كبار السن: «لم تمنعنا أي ظروف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر».

وأكدت إحدى السيدات، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية مهمة، قائلة «إحنا تحت أمر مصر في أي وقت».