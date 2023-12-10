كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: إحنا تحت أمر مصر (صور)
كتب:
وليد عبدالسلام
12:48 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
كبار السن حرصوا على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية
شهدت لجان الانتخابات في مدينة نصر، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وقال أحد الناخبين من كبار السن: «لم تمنعنا أي ظروف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل مصر».
وأكدت إحدى السيدات، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية مهمة، قائلة «إحنا تحت أمر مصر في أي وقت».