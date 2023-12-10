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انتخابات المصريين بالداخل

محافظ القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين

كتب:

حسن صالح
12:48 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
محافظ القليوبية أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنته بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

انتظام الانتخابات في القليوبية

وأكد محافظ القليوبية أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفوها، خاصة أن جميع اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين، داعيًا كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته باعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن.

إقبال المواطنين على لجان الانتخابات

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية طوابير أمام اللجان، ورفع المواطنون الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع، خاصة بالقرى والنجوع، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي.

وتم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

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بقلم حسن صالح