محمد شبانة بعد الإدلاء بصوته: الإقبال على الانتخابات دليل على وعي المصريين

أدلى الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد سعيد حمدي سعيد بمصر الجديدة.

وقال «شبانة» عقب الإدلاء بصوته، إن الازدحام على مقار اللجان بكل أنحاء الجمهورية، يؤكد الوعي والإدراك عند المواطن المصري الذي يلبي نداء وطنه في هذه المرحلة المهمة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة من المصريين للعالم كله تؤكد الحرص على استقرار وسلامة الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري.

ووجه «شبانة» الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات، لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.