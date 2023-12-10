أسقف الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأنبا سارافيم، أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، مع بدء فتح اللجان للتصويت.

وأدلى الأنبا سارافيم مطران الكنيسة الأرثوذكسية بصوته في لجنة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، بالتزامن مع إقبال كبير من الناخبين علي عملية التصويت منذ بدء الاقتراع.

إقبال على لجان الانتخابات

وشهدت لجان محافظة الإسماعيلية إقبال كبير من المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب اللجان في تمام التاسعة صباحا، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وأنهت محافظة الإسماعيلية، بكافة أجهزتها الخدمية الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية في 184 لجنة، مع توفير الإنارة الكافية داخل مقرات اللجان الانتخابية وبمحيط اللجان من الخارج، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان.

وقال نائب محافظ الإسماعيلية خلال تفقده اللجان أنه تم العمل علي إعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية، مع توفير أماكن انتظار جيدة التهوية ومريحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.