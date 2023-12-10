رئيس مجلس الشيوخ: المصريون لن يبخلوا على وطنهم بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المصريين إلى الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال كلمة له من داخل لجنة الاقتراع أثناء الإدلاء بصوته، والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وقال: «المصريون جميعًا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم لهم دائما في أن وطنيتهم تغلب عليهم دائما، فهم يتمتعون بوعي عظيم ورائع لأمة عظيمة».

وأضاف: «نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة لاختيار مَن يختاره حتى نبدأ صفحة ناصعة جديدة من صفحاته مصرنا الغالية».