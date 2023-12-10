رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

رئيس مجلس الشيوخ: المصريون لن يبخلوا على وطنهم بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

كتب:

نرمين عفيفي
01:03 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

دعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المصريين إلى الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال كلمة له من داخل لجنة الاقتراع أثناء الإدلاء بصوته، والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وقال: «المصريون جميعًا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم لهم دائما في أن وطنيتهم تغلب عليهم دائما، فهم يتمتعون بوعي عظيم ورائع لأمة عظيمة».

وأضاف: «نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة لاختيار مَن يختاره حتى نبدأ صفحة ناصعة جديدة من صفحاته مصرنا الغالية».

اقرأ المزيد:

الفنان حسين فهمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد

كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: إحنا تحت أمر مصر (صور)

أسقف الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

بالصور.. د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس
بقلم نرمين عفيفي