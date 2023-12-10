«المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: رصد كثافات عالية في لجان انتخابية

سلم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريره الثاني عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمن ملاحظات الفريق الميداني للمركز على سير العملية الانتخابية بمقار اللجان، وأبرز المشاهدات التي رصدها الفريق.

أشار المركز، في تقريره، إلى أن اليوم الأول للانتخابات شهد انضباطاً وانتظاماً ملحوظاً في مواعيد فتح غالبية اللجان الانتخابية، بينما تأخرت بضعة لجان عن فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في المواعيد المقررة.

رصد فريق المركز المصري في الساعات الأولى للتصويت إقبالاً كثيف من الناخبين في أغلب المقرات الانتخابية التي تفقدها فريق المتابعين والذي صاحبه حدوث حالات تكدس وتزاحم في عدد من اللجان، كما رصد تصدر الناخبات والشباب للمشهد الانتخابي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

أكد المركز، أنه رصد التعامل المرن وتقديم يد العون من جانب المشرفين على عملية التصويت من القضاة ومعاونيهم مع فرق المتابعة المصرية والعربية والدولية.