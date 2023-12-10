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انتخابات المصريين بالداخل

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: مرشحنا اهتم بملف حقوق الإنسان

كتب:

كريم روماني
01:58 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قالت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن اليوم الأحد 10 ديسمبر، يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي بالتزامن مع احتفاء المواطنين المصريين بممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أضافت الحملة في فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بملف حقوق الإنسان، إذ أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية شاملة لجميع مناحي حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية.

وتابعت: «نشارك معاً لقطات من أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف حقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية مارس حقك كمواطن، صوتك أمانة».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.