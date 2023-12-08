كندة علوش تهاجم الاحتلال الإسرائيلي: يروي آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان

هاجمت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، العدوان الصهيوني بعد الاعتداءات الوحشية على أهل غزة وخاصة أطفالها.

وكتبت كندة علوش قائلة: «إنه لعالم بائس ذلك الذي يدعو لعدم أكل لحوم الحيوانات خوفًا على أرواحها ولا يكترث لموت الأطفال، إنه لعالم مظلم ذلك الذي يحاضر بملايين الصفحات عن نبذ العنصرية وقبول الآخر، يعتبر ملايين الفلسطينيين جنسًا أدنى وإبادتهم بهذا الشكل البشع لا تستدعي التحرك».

وتابعت «علوش»: «إنه لعالم منافق هذا الذي نعيش فيه. آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية أغرقنا بها الغرب، هو اليوم يضرب بها عرض الحائط وهو يشارك بدم بارد بقتل أطفالنا وأهالينا في غزة».

تضامت كندة علوش مع القضية الفلسطينية

وتحرص الفنانة كندة علوش علي التضامن مع أهل فلسطين بشكل يومي عبر حساباتها علي السوشيال ميديا حيث ان الاحداث اثرت بها نفسيا بشكل كبير حيث كتبت منذ ايام عبر «إنستجرام»: «عندما أتعب ينصحني من حولي بأن أتوقف عن المتابعة والمشاهدة، وأتوقف عن النشر، ‏طيب إذا توقفت هل سيتوقف قتل الأطفال».