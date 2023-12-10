حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: اصطفاف حاشد أمام اللجان الانتخابية

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، صوراً تحت عنوان «بأعلام مصر وشعارات تحيا مصر اصطفاف حاشد وتواجد فعّال للمواطنين يدًا واحدة خلف وطنهم العزيز مصر».

ودونت الحملة: «نشارك معاً لقطات من استمرار التوافد الكبير للجماهير على المقار الانتخابية في محافظة الجيزة خلال الساعات الأولى من الاقتراع مع تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024».

أكدت الحملة وجود حشود كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة المنيا، ويواصل الناخبون الاستمرار في ممارسة حقهم الدستوري بالتوافد الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيسهم.