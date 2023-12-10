«البيئة»: إنتاج الطاقة من مصادر طبيعية إجراء مهم للحد من الانبعاثات

نظمت وزارة البيئة حدثًا جانبيًا بالجناح المصري في قمة المناخ COP28 المنعقدة حاليًا في الإمارات، تحت عنوان «الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات».

شارك في الحدث الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع صون الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة، ومنسق برامج التغيرات المناخية بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وبيرد لايف انترناشيونال – مكتب الشرق الأوسط، والمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الحدث، أهمية تنفيذ إجراءات ومبادرات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أنّ إنتاج الطاقة من المصادر الطبيعية، بما في ذلك طاقة الرياح، يعد من أهم هذه الإجراءات.

وأضافت الوزيرة أنّ أصوات مجتمع حماية الموارد الطبيعية تعلو لإتخاذ إجراءات مماثلة لحماية الموارد الطبيعية بمشروعات الطاقة المتجددة، حتى لا تؤثر على الموارد الطبيعية سلبًا، وتكون هذه المشروعات صديقة للبيئة ومشروعات خضراء مستدامة.

وتضمن الحدث عرضًا تقديميًا حول الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا الاستثمار، وسبل معالجتها.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار حرص مصر على تعزيز جهودها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.