«سامية» مسنة تشارك بانتخابات الرئاسة على كرسي متحرك.. وتطرز علم مصر بيديها

في مشهد مؤثر، حرصت السيدة سامية، البالغة من العمر 72 عامًا، على الحضور إلى لجنة انتخابات الرئاسة في الجامعة العمالية بمدينة نصر، للإدلاء بصوتها، رغم جلوسها على كرسي متحرك.

وحرص رئيس اللجنة الانتخابية على الخروج لاستقبال السيدة المسنة بسبب ظروفها الصحية، ومساعدتها على الإدلاء بصوتها في دقائق معدودة.

ولفتت الأنظار السيدة سامية، التي كانت ترتدي علم مصر المطرز بالستان، والذي قامت بتطريزه بنفسها.

وقالت السيدة سامية، لـ«الوطن»، إنَّها جاءت للإدلاء بصوتها لأنّها ترى أنَّه حقها في اختيار رئيس للبلاد، كما أنها تريد المشاركة في بناء مستقبل مصر، مضيفة «مصر بتواجه تحديات كبيرة، ولازم كلنا ننزل عشان استقرار بلدنا».