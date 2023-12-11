إجراءات تسهيل تنفيذ برامج الطروحات الحكومية ووثيقة ملكية الدولة

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مشيرا إلى أهمية استدامة هذا البرنامج الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن إجراءات تسهيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة ملكية الدولة جاءت كالتالي:

الطروحات الحكومية

- إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء لتولي متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته.

- التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار البرنامج الطروحات الحكومية للحصول على الدعم والمشورة الفنية للبرنامج من أجل تحسين حوكمة الشركات بما يعزز التدفقات الرأسمالية ودعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

- التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة للحصول على الدعم الفني من أجل اتخاذ إجراءات ضمان الحياد التنافسي لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

- تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة.