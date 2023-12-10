غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطة المشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا، اليوم، لبحث خطة مشاركتها في المعارض الدولية خلال عام 2024، بمشاركة أشرف الهواري ممثل إحدى شركات تنظيم المعارض الدولية، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة .

تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

ومن جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنّ خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة هي تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وكذلك فتح أسواق تصديرية للصناعات الهندسية المصرية بمختلف أنواعها.

وأضاف أن تجربة الغرفة مؤخرا في معرض التشييد والبناء بمدينة بغداد في العراق حققت نجاحًا كبيرا، وأكدت وجود طلبا كبيرا على المنتجات المصرية في السوق العراقي، لافتا إلى أن خطة الغرفة التوسع في المشاركة بعدد من المعارض في العراق .

فيما أوضح أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض، أن السوق العراقي سوقا واعدا، لافتا إلى أنّ مشاركة الغرفة به قويا جدا، وتعد تمثيلا مشرفا من الغرفة من خلال رئيس الغرفة والمدير التنفيذي لها.

وأهدى الهواري درع تكريم إلى محمد المهندس رئيس الغرفة على المجهود الذي تم بذله والنجاح الذي تم بمعرض بغداد للتشييد والبناء بمشاركته.

خطة المشاركة في المعارض المستقبلية 2024

وعن خطة المعارض التي تستهدف غرفة الصناعات الهندسية المشاركة بها، كشف رئيس الغرفة أنها تستهدف التواجد في السوق العراقي بشركاتها من خلال المشاركة في معرض الزراعة والمعدات والآلات والتعبئة والتغليف أكتوبر 2024، لافتا إلى دراسة المشاركة في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة والأدوات الصحية والمواسير والإنارة بكل أنواعها والطاقة الشمسية في نوفمبر 2024، إلى جانب دراسة المشاركة في معرض تجهيزات المنزل والكافيهات والمطاعم والفنادق في بغداد بالأجهزة المنزلية والأواني والأدوات الكهربائية في الفترة من 5 إلى7 ديسمبر 2024.

وحول المعارض الأخرى المستهدفة، أكد مشاركة الغرفة في المغرب بمعرض اليك إكسبو في الدار البيضاء من 7 إلى 9 نوفمبر 2024، إلى جانب دراسة التواجد في السوق الليبي لتنظيم معرض للطاقة الجديدة والمتجددة.