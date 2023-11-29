عمال الصناعات الهندسية والكيماويات ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدي، بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، المهندس محمد زكريا محي الدين، رئيس الشركة القابضة للكمياويات، المهندس محمد السعداوي مصطفى، رئيس الشركة القابضة المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي للصناعات الكيماوية، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا من عمال الصناعة والكيماويات على مستوي الجمهورية، تحت عنوان مستقبل مصر ، وذلك بالقاعة الكبري بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع

وقال المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأضاف رئيس نقابة الكيماويات، أن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التي تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي نجح خلال فترة وجيزة في إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس في شتي مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التي تواجه البلاد، وأن هذا الحشد يعكس مدي التأييد العمالي القوي الذي يحظي به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة.

وأضاف الفقي أن الإدارة الحكيمة من الرئيس السيسي في ذلك الوقت تعد مكسبًا كبيرًا لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، مؤكدا على دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

التأييد المطلق للرئيس السيسي

وأعلنت نقابتا الصناعات الهندسية والكيماويات، دعمهما المطلق وتأييدهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .