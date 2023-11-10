«تصديري الصناعات الهندسية»: نستهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا 10% خلال 2024

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية بجناح في بمعرض Africa Automotive Show -IATF 2023، وهو المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يهدف لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AFCFTA».

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة ممثلين وشركات لأغلب الدول الأفريقية، ما يجعل المعرض انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات الهندسية المصرية إلى السوق الأفريقية.

المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10%

أضافت في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم، أن الصادرات الهندسية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقية، خاصة أن الإنتاج المصري الهندسي يحظى بسمعة طيبة في أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يستهدف نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

أكدت مي حلمي، أن استضافة مصر للمعرض للمرة الثانية بعد نسخة 2019، يعكس اهتمام القاهرة بالسوق الأفريقية، وبدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية.