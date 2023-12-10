«الوطنية للانتخابات» تنشر فيديو «مبننكسرش.. مبننهزمش» للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو قصير بعنوان «مبننكسرش.. مبننهزمش» للحث على الإدلاء في السباق الرئاسي، التي بدأت في الداخل من اليوم وتستمر ايام 11 و12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تشجيع الهيئة برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض وحث المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة داخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024 وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي ايقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب اليها.