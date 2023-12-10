«المصري للدراسات الاستراتيجية»: متابعة «الوطنية للانتخابات» المستمرة تحقق النزاهة والشفافية

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك متابعة من الهيئة العامة للانتخابات بصورة مباشرة ومستمرة للتأكد من فتح مقار اللجان لانتخابات الرئاسة 2024، وعدم وجود تأخير والتأكد من كل الإجراءات التي وضعتها اللجان للإشراف القضائي الكامل لما يزيد عن 15 ألف لجنة، الأمر الذي يؤكد نزاهة وشفافية اللجنة كما اعتادت دائما

أضافت «حسن»، في مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تميزت بتوافد أعداد كبيرة من الشخصيات المهمة وعدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل رئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء الذين دعوا المصريين للنزول بالانتخابات دون التدخل في عملية التصويت.