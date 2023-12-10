الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد 4 ممارسات تبطل الصوت الانتخابي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ممارسات تبطل الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة انتظام التصويت بكل اللجان الانتخابية في 27 محافظة ووصول أعضاء الإشراف القضائي لكل اللجان الانتخابية كثافة بالتصويت في مختلف اللجان الانتخابية، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

ممارسات تبطل الصوت الانتخابي

-استعمال القلم الرصاص في اختيار المرشح.

-اختيار أكثر من مرشح.

-وضع الناخب علامة مميزة على بطاقة الاقتراع أو كتابة اسمه أو أي إشارة تدل على شخصيته.

-إثبات الناخب رأيه على بطاقة بخلاف التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية.

تصويت المصريين في الانتخابات

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في كافة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت وكافة الإجراءات المرتبطة بهذه العملية.

كما حرصت الهيئة على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.

أيضاً حرصت الدولة على وضع كافة التدابير والإجراءات المطلوبة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، وردت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع استفسارات المواطنين ووسائل الإعلام بشأن عملية التصويت، وذلك في أكثر من مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة على مدار الأيام السابقة.