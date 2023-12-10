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انتخابات المصريين بالداخل

سيدة مسنة تتحدى ظروفها الصحية وتدلي بصوتها في الانتخابات: «علشان مستقبل أحفادي»

كتب:

 عمرو صالح
04:29 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

حرصت السيدة زينات أحمد، صاحبة الـ66 عامًا على المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وتوجهت إلى مقر لجنتها بمدرسة الشهيد أحمد أبو العينين بمنطقة التجمع، بالقاهرة الجديدة، في التاسعة من صباح اليوم، متحدية ظروفها الصحية.

العملية الانتخابية فرصة لإحياء الانتماء الوطني.

قالت السيدة زينات أحمد، لـ«الوطن» إنّها قررت المشاركة في العملية الانتخابية منذ بداية الترويج الإعلامي لها على «فيس بوك» والمحطات التلفزيونية، مشيرة إلى أنّها تعتبر العملية الانتخابية فرصة لإحياء الانتماء الوطني.

تابعت «زينات»: «نزولي للمشاركة في الانتخابات كان من أجل مستقبل أولادي وأحفادي».

اختتمت زينات أحمد، بالإشارة إلى أنها تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «انزلوا البلد محتجاكم»

انطلقت العملية الانتخابية، صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

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