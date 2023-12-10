أسقفا بني سويف وببا يدليان بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأنبا اسطفانوس، أسقف ايبارشية ببا جنوب بني سويف، بصوته في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الاتحاد الابتدائية بنين بمدينة ببا، معربًا عن سعادته بالوعي الكبير للمصريين وإقبالهم على التعبير عن رأيهم بحرية كبيرة واختيار رئيسهم.

أسقف بني سويف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كما أدلى الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، بصوته في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة القومية الابتدائية بمدينة بني سويف، مطالبًا الجميع بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يُدلي بصوته في لجنة المغتربين

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أدلى بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بمقر لجنة مدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية، إذ فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة الـ9 من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم، على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل.

يُذّكر أنّ محافظة بني سويف، لديها 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرًا انتخابيًا، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن، بإجمالي عدد ناخبين تخطى مليوني ناخب.