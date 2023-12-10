استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية بعد توقفها ساعة

استأنفت اللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول، وذلك بعد توقف اللجان مؤقتا لمدة ساعة، والمعروفة بوقت راحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وذلك وفقا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاضيا من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، وجرى استحداث طرق خاصة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

انتخابات الرئاسة

تجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب إليها.