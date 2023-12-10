استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بقرية «طنط الجزيرة» في القليوبية

ما زال التوافد الكبير هو المشهد السائد في لجنة الانتخابات بقرية طنط الجزيرة بمحافظة القليوبية، خلال الانتخابات الرئاسية 2024، التي تجرى اليوم الأحد، وتمتد حتى الثلاثاء المقبل.

وتوافد العديد من الناخبين من أهالي القرية، من النساء والشيوخ والشباب والفتيات على لجنة التصويت، في مشهد يكشف الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز «النجمة»، والمرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة» والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».