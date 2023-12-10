الأنبا بافلي وكهنة المتنزه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى الحبر الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، رفقة عدد من كهنة كنائس قطاع المنتزه المشرف عليها.

وأكد الأنبا بافلي لـ«الوطن» على هامش الإدلاء بصوته الانتخابي، أن الكنيسة بشكل عام وكنائس المنتزه بشكل خاص قد شجعت الجميع من الرجال والنساء، الشباب والشيوخ على ممارسة الدور الإيجابي الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كنائس المنتزه تسهل على المواطنين معرفة اللجان

وأوضح الأنبا بافلي أن الكنائس بقطاع المنتزه سهلت للناس معرفة لجانهم الانتخابية لمن لا يجيد استخدام الانترنت.

واشاد بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية، ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام ما يسهل الأمور على المواطنين للحضور في التوقيت الأنسب لهم.

الأنبا بافلي للناخبين: صوتك أمانة

وأكد أنه يطالب الجميع بالتدقيق في اختيار رئيس مصر، مشيراً إلى أن الصوت أمانة يجب أن يذهب لمن يستحق.

وأشار إلى أنه كمواطن مصري، يأمل أن يكون على رأس الدولة شخص قوي يخاف على مصلحة مصر ولا يخشى عدو أو حبيب، ويعمل على تطوير الدولة ونموها.