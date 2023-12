حرب صور وفيديوهات على السوشيال ميديا بين إسرائيل وفلسطين.. ماذا يحدث؟

بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين، بدأت حرب أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع إكس، «تويتر» سابقا، الذي يُعد أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي تسمح بنشر صور للتضامن مع غزة بخلاف موقع فيسبوك وإنستجرام الذي يقيد المحتوى المؤيد لفلسطين وكذلك موقع «تيك توك» مؤخرا.

When the oppressed become oppressors.

"Never again" they say...#GazaHolocaust#GazaGenocide pic.twitter.com/ShxWN6JrHR