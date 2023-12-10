إسرائيل تعاني بسبب حرب غزة.. 300 ألف مواطن يطالبون بإعانات البطالة

تواصلت تداعيات عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي على غزة، على اقتصاد إسرائيل، كان آخرها، تقدم أكثر من 173 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على إعانات البطالة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيل، إن أكثر من 173 ألف إسرائيلي، تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة نتنياهو ضد غزة ردا على «طوفان الأقصى»، وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، إن الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني.

أغلب المتقدمين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، كما لفتت إلى وجود أكثر من 126 ألف آخرين ‏خرجوا في إجازة مرضية رغما عنهم.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أن حركة السياحة الوافدة إلى إسرائيل تعرضت لانخفاض حاد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، وتراجع عدد الزوار إلى 39 ألفا الشهر الماضي مقابل 99 ألفا في أكتوبر و370 ألفا في نوفمبر 2022، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

ومنذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، تراجع الطلب على السفر إلى إسرائيل وأوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، تاركة شركات طيران الاحتلال الإسرائيلي:« العال-أركيا-يسرائير» وعدد قليل من الشركات تسافر من وإلى تل أبيب.

تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية تقفز لمستويات قياسية

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، ديوناً بنحو 30 مليار شيكل«7.8 مليار دولار»، فيما أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية، قفزت لمستويات قياسية، وبلغت نسبة الزيادة بين 134 و219 % للديون أجل 5 و10 سنوات مقارنةً بالعام الماضي.

وأوضحت «سي إن إن»، هذه النوعية من التأمين تعمل كأداة للتحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، مشيرة إلى أن الارتفاع، يعني ازدياد احتمال تحقق التخلف عن السداد، أما الانخفاض، أن خطر عدم السداد بعيد.