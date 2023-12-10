قاضٍ يقرر نقل الصندوق الانتخابي إلى الدور الأرضي لمساعدة المسنين على التصويت

لم يمنعها كبر سنها وعجزها عن مشاركتها في رسم مستقبل مصر والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ دخلت سيدة مسنة تدعى نادية سعد إلى لجنة 25 في المقر الانتخابي بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بشيراتون دائرة مصر الجديدة، وهي تسير على عكاز لعدم قدرها على المشي بشكل طبيعي.

وكانت لجنتها تتطلب الصعود على السلم حتى الدور الأول، ولكن عند علم القاضي المسؤول عن اللجنة قرر أن يتم تنزيل الأوراق الخاصة بالاقتراع لها في الدور الأرضي من خلال المساعد الأول للقاضي، وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات، مع عدد من الأشخاص الآخرين التي تتطلب حالتهم تحرك لجنة الاقتراع إليهم.

«الناس كويسة وبيساعدوا ومش عايزنا نتعب وبيسهلوا الدنيا علينا» هذا ما قالته نادية سعد بعد أن قام مساعد رئيس اللجنة بالنزول إليها لاكتمال عملية الاقتراع، موضحة أنها لم تتوقع أن تكون مساعدة القضاة والمساعدين لهم بهذه الطريقة.

وعند سؤالها لماذا قررت النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالرغم من مرضها وعدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعي، أكدت أن الانتخاب هو أحد حقوقها كمواطنة لاختيار رئيس الجمهورية القادم، حتى لا تكون سلبية.

«لازم الناس تنزل وتعبر عن رأيهم» حيث دعت سعد جميع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة وأن هذه الانتخابات تعبر عن رأي وحق لكل مواطن فلا يجب التهاون أو التخلي عنه.

«ربنا يحفظ مصر وينصر فلسطين، البلد محتاجة تكاتف الشعب علشان محدش يقدر علينا» هذا ما أنهت نادية سعد به حديثها عن الانتخابات اليوم.