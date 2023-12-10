رئيس «إرادة جيل»: مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لمستقبل الوطن

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن تواجد الأحزاب السياسية بالشارع المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 يعتبر خطوة مهمة ومفيدة لأجل مستقبل الوطن.

التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية

وأضاف «مطر» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع الناس في اللجان الانتخابية تتحدث عن الدولة المصرية وإنجازاتها، ما يمنح الشعب المصري الواعي جائزة على التفافه حول قيادته السياسية.

وتابع أن الأحزاب المصرية وتحالف الأحزاب السياسية وبينهم إرادة جيل ومنذ إطلاق الحوار الوطني وأصبح لها دور فاعل، ومناقشات مستمرة مهما كانت الخلافات، وكل الأحزاب حددت توجهها، ورغم اختلافنا مع الكثير من الأحزاب إلا أن التعامل بيننا بكل رقي واحترام، والجميع شارك في المشهد الانتخابي.

واستكمل بأن البطل الحقيقي في مصر الآن هو الشعب المصري الأصيل، الذي يجب أن نقدم له التحية رجالا ونساء وشبابا وفتيات، رأيناه يحتشد أمام اللجان في انتخابات 2024 ويقدم رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الجمهورية الجديدة.