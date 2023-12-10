ناخب يصطحب حفيدته أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

حرص المغازي نور الدين، أحد الناخبين بمحافظة كفر الشيخ على اصطحاب حفيدته التي لم تُكمل عامها الثاني بعد أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الشهيد فرحات بمركز بيلا.

«نور الدين» يلتقط الصور التذكارية مع حفيدته

وقام «نور الدين»، بغمس أصبع حفيدته في الحبر الفسفوري، حرصاً منه على إدخال السرور على قلب الصغيرة، والتقط مجموعة من الصور التذكارية معها.

وأكد «نور الدين»، لـ«الوطن»، أنّه حرص علي اصطحاب حفيدته معه إلي لجنة الانتخابات أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية تلبيةً لرغبة والديها في أول انتخابات تشهدها الطفلة الصغيرة المولدة منذ أقل من عامين، مضيفاً: «حبينا نعمل لها ذكرى حلوة لما تكبر تفتكرها، خاصةً إنّ دي أول حفيدة ليّ وأول انتخابات تحضرها، وإنّ شاء الله تكبر وتنزل تشارك عشان خاطر مصر».

غرفة عملية رئيسية بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.