مقرر لجنة المرأة بـ«الصحفيين»: مشهد الانتخابات الرئاسية اليوم يدعو للفخر

أعربت دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة عن بالغ فخرها وسعادتها بالملحمة الوطنية التي صنعها الشعب المصري العظيم اليوم بجميع فئاته وأطيافه وألوانه بالاحتشاد والإقبال الجماهيري الكثيف والتاريخي أمام صناديق الاقتراع.

وأكدت أن نزول المصريين بهذه الحشود الغفيرة للإدلاء بأصواتهم بعث برسالة قوية لأعداء الوطن وصناع الفتن أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف وطنه.

المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

وأشادت «النجار» في بيان لها بالدور الكبير والمشرف لعظيمات مصر وحرصهن على المشاركة في جميع الإستحقاقات الدستورية حيث اخترن دائما أن يكن في مقدمة الصفوف مصطحبات أطفالهن الذين يحملون أعلام مصر في مشهد ديمقراطي وعرس انتخابي يدعو للفخر.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات

ووجهت مقرر لجنة المرأة التحية لقضاة مصر والهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة وللزملاء الصحفيين والإعلاميين والهيئات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام المصرية لما بذلوه من جهد لإنجاح العملية الانتخابية في يومها الأول، قائلة: «دائمًا وأبدًا تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم».