رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

مقرر لجنة المرأة بـ«الصحفيين»: مشهد الانتخابات الرئاسية اليوم يدعو للفخر

كتب:

سهيلة هاني
08:21 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
دعاء النجار

دعاء النجار

أعربت دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة عن بالغ فخرها وسعادتها بالملحمة الوطنية التي صنعها الشعب المصري العظيم اليوم بجميع فئاته وأطيافه وألوانه بالاحتشاد والإقبال الجماهيري الكثيف والتاريخي أمام صناديق الاقتراع.

وأكدت أن نزول المصريين بهذه الحشود الغفيرة للإدلاء بأصواتهم بعث برسالة قوية لأعداء الوطن وصناع الفتن أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف وطنه.

المشاركة في الاستحقاقات الدستورية 

وأشادت «النجار» في بيان لها بالدور الكبير والمشرف لعظيمات مصر وحرصهن على المشاركة في جميع الإستحقاقات الدستورية حيث اخترن دائما أن يكن في مقدمة الصفوف مصطحبات أطفالهن الذين يحملون أعلام مصر في مشهد ديمقراطي وعرس انتخابي يدعو للفخر.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات 

ووجهت مقرر لجنة المرأة التحية لقضاة مصر والهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة وللزملاء الصحفيين والإعلاميين والهيئات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام المصرية لما بذلوه من جهد لإنجاح العملية الانتخابية في يومها الأول، قائلة: «دائمًا وأبدًا تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم».

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين تعلن أسعار اشتراك مشروع العلاج 2024 وإعفاء ذوي الهمم

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم في مشروع علاج نقابة الصحفيين 2024

نقابة الصحفيين تحدد آخر موعد لسداد أرض مقابر 6 أكتوبر الجديدة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 350 جريمة بحق الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي
بقلم سهيلة هاني