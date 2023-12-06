كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم في مشروع علاج نقابة الصحفيين 2024

كشف محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن شروط الاشتراك في مشروع العلاج نقابة الصحفيين 2024، والأوارق المطلوبة.

مشروع علاج نقابة الصحفيين

وحدد «الجارحي» في بيان له، 10 شروط للاشتراك في مشروع العلاج والأوراق المطلوبة، كما يلي.

1- مطلوب فقط صورة بطاقة الصحفي لتجديد مشروع العلاج، وتم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

2- مبلغ الزيادة في الاشتراك في مشروع العلاج 75 جنيه فقط أي أنّ الاشتراك أصبح 325 جنيها، وأي مبالغ تقال غير ذلك غير صحيحة. وبالمقابل تم زيادة الحد الأقصى لكل عضو بمبلغ 11 ألف جنيه.

3- تجديد اشتراك مشروع العلاج 2024 يحتاج فقط إلى دفع اشتراك النقابة لعام 2023 وليس اشتراك النقابة 2024.

4- متاح التقسيط بالخصم من البدل للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، ومتاح التقسيط بالخصم من المعاش، ومتاح الاشتراك من خلال فوري والتوصيل للمنازل، وهناك فترة مسائية.

5- لم تحدث أي زيادة في اشتراك الأساتذة الرواد بجدول المعاشات أو اشتراك الأرامل في مشروع العلاج للعام الجديد تقديرا لشيوخ المهنة والأساتذة الذين فارقونا.

6- سيتم إعلان تفاصيل كارت التخفيضات خلال أيام بعد إعداد الآلية اللازمة لطباعته وتحديد الأقارب المستفيدين منه وإبلاغ الجهات العلاجية بالبدء في تنفيذه.

7- العضوية في شركة إيدام مجانية لكل الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم وأشقائهم، وهناك مندوبين من الشركة موجودين يوميا في النقابة لتفعيل العضوية.

8- بخصوص شركة التأمين الخاصة، استقبلنا عرضا من مصر للتأمين وجار التفاوض مع الشركات الأخرى وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصها فور الانتهاء منها.

9- تم عمل معاينة لصيدلية التأمين الصحي في النقابة وجار استعجال البدء في تشغيلها.

10- بداية من الأسبوع المقبل ستكون هناك عروض مجانية للصحفيين داخل مقر النقابة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وجهات طبية أخرى بالتعاون مع شركة إيدام، وستستمر هذه الفعاليات طوال السنة وسيتم الإعلان عنها تباعا.