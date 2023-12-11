أفضل دعاء للشفاء من الأمراض.. ضع يدك على الألم وردد هذه الكلمات

يعد المرض من أصعب الأمور التي تصيب الإنسان في حياته، ولذلك دائما ما ينشغل الكثير من الناس بالبحث عن دعاء التخفيف والشفاء من المرض، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء الشفاء من الأمراض

وفي هذا السياق، قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إنه يحب على المسلم الاقتداء بالنبي الكريم ﷺ في كافة أمور حياته، ومنها ترديد دعاء المرض كما روى عنه، فقد ورد في الحديث الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم رب الناس، اذهب البأس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واضاف جمعة، في برنامج «مفتاح الفرج»، أنه يجب على المسلم ترديد قول نبي الله داود عليه السلام عند المرض ونصه: «ربي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

أدعية للمرض

وهناك العديد من الأدعية التي يجوز للإنسان استخدامها في المرض ومنها:

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية»:

«يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم»:

«اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير».