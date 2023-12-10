علي جمعة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويدعو المصريين للمشاركة: معا لبناء مصر

أدلى الشيخ علي جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة نهضة مصر في أكتوبر.

وقال جمعة، إنّ الانتخابات الرئاسية تأتي في مرحلة مهمة في عمر مصر، وعلى الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء.

وأضاف خلال حواره على قناة «CBC»، أنّ المشاركة أول خطوة إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله للمشاركة لأن يعبر عن رأيه كي نستمر في بناء الوطن.

وتابع جمعة: «عادة في العالم كله الإقبال لا يزيد عن 25%، وعندما يصل إلى 33% يعتبر نجاح باهرا، وأظن مصر كسرت 45% بالصباح ومنذ البداية».