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انتخابات المصريين بالداخل

علي جمعة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويدعو المصريين للمشاركة: معا لبناء مصر

كتب:

علي سمير - شروق مراد
11:30 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الشيخ علي جمعة

الشيخ علي جمعة

أدلى الشيخ علي جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة نهضة مصر في أكتوبر.

وقال جمعة، إنّ الانتخابات الرئاسية تأتي في مرحلة مهمة في عمر مصر، وعلى الشعب أن يشارك ويقول رأيه كما يشاء.

وأضاف خلال حواره على قناة «CBC»، أنّ المشاركة أول خطوة إذا صحت صح الطريق كله، وإذا فرطنا فيها حدث خلل كبير، لذا أدعو الشعب كله للمشاركة لأن يعبر عن رأيه كي نستمر في بناء الوطن.

وتابع جمعة: «عادة في العالم كله الإقبال لا يزيد عن 25%، وعندما يصل إلى 33% يعتبر نجاح باهرا، وأظن مصر كسرت 45% بالصباح ومنذ البداية».

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