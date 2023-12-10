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انتخابات المصريين بالداخل

أحمد عز يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: حق دستوري لكل مواطن (صور)

كتب:

خالد فرج
09:25 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
أحمد عز خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحمد عز خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

حرص الفنان أحمد عز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الأحد، داخل لجنته الانتخابية في منطقة المعادي، مُشيدًا بالمشهد الانتخابي ومشاركة المواطنين.

ولفت أحمد عز، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى المشهد التنظيمي للعملية الانتخابية، وتسهيل إجراءات الانتخابات على المواطنين، مُشددًا على أهمية وضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية توافدا جماهيريا كبيرا من المواطنين الذين يحرصون على اختيار مستقبل دولتهم، وأنها حق دستوري لكل مصري.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.