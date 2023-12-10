أحمد عز يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: حق دستوري لكل مواطن (صور)

حرص الفنان أحمد عز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الأحد، داخل لجنته الانتخابية في منطقة المعادي، مُشيدًا بالمشهد الانتخابي ومشاركة المواطنين.

ولفت أحمد عز، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى المشهد التنظيمي للعملية الانتخابية، وتسهيل إجراءات الانتخابات على المواطنين، مُشددًا على أهمية وضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات.

وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية توافدا جماهيريا كبيرا من المواطنين الذين يحرصون على اختيار مستقبل دولتهم، وأنها حق دستوري لكل مصري.