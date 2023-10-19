أحمد عز يدعم الشعب الفلسطيني: أطالب بإدخال المعونات الإنسانية لغزة

أعرب الفنان أحمد عز عن دعمه الكامل وتعاطفه الشديد مع الشعب الفلسطيني من المدنيين العزل والأطفال، الذين يتعرضون لقصف متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخره استهداف مستشفى الأهلي المعمداني الذي نتج عنه استشهاد مئات الأطفال من مختلف الأعمار.

أحمد عز: يجب إغاثة غزة

وقال أحمد عز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لابد من العمل على استمرار إدخال المعونات الإنسانية لأهالينا في غزة، مضيفا: «يجب عدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، والأرض الفلسطينية ستبقى لأصحابها وهم إخواننا الفلسطينين دون تهجيرهم منها، والعمل على المحافظة علي الأرض الفلسطينية وحدودها».

أضاف عز: «كل الدعم لقيادة بلدي السياسية المحتضنة للقضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، وذلك فيما يخص القرارات التي تهدف للمحافظة على حدود الدولة المصرية، وحماية المنطقة برمتها من الدخول في صراعات وحروب ستمتد لأجيال قادمة، كما أن ثقتي كبيرة في جيش بلدي الجاهز دوما عند الحاجة».

عز: المرحلة الحالية لا تحتمل المزايدة

وأكد أحمد عز على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل المزايدة بحسب وصفه: «الكلام وأنت قاعد على الكنبة شيء وأرض الواقع شيء آخر، وسنظل جميعا جنودا تحت أمر بلدنا في أي وقت».