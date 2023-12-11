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انتخابات المصريين بالداخل

بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
09:08 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالقليوبية

توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالقليوبية

أكّد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء عملية التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمحافظة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين دون معوقات.

غرف عمليات فرعية

وقال محافظ القليوبية لـ«الوطن» إنّ حالة الطوارئ مازالت مستمرة بالمحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية غدًا، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات.

 

استكمال مسيرة البناء

وناشد محافظ القليوبية المواطنين باستمرار الإقبال والتصويت في اليوم الثاني والثالث للانتخابات، مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة، لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

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