«أزهر القليوبية» يدعو للمشاركة في انتخابات الرئاسة: نقدم رسالة للعالم

دعا المشاركون في مؤتمر التوعية الذي أقيم بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها، من الإدارة المركزية للأزهر، وتنسيقية شباب الأحزاب وحزب حماة الوطن إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وتقديم رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد.

استكمال مسيرة الإنجازات

قال الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، إن المنطقة نظمت مؤتمرا جماهيريا لدعم القيادة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والدعوة والتوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ودعوة الشعب المصري يكل طوائفه والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية، والتأكيد للعالم أجمع أن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويقف خلف القيادة السياسية، ونعم للاستقرار والأمن والمشاركة ورفعة مصر في كافة المجالات.

الموقف المصري تجاه فلسطين

تابع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن الدولة المصرية اتخذت موقفا رائدا تجاه القضية الفلسطينية، ومخططات الدولة الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن أرض مصر للمصريين فقط، مشيرا إلى أن الشعب يري بعينه في كافة ربوع مصر خلال السنوات الماضية الطفرة الكبيرة التي تمت في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية والقضاء على فيروس سي والطرق والصناعات، بالإضافة إلى ملف تمكين المرأة والشباب من خلال خلق صف ثاني من القيادات الشبابية.

شارك في المؤتمر النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء الحملة، وعدد من أبناء محافظة القليوبية، ولفيف من الأحزاب والسياسيين بالمحافظة والشخصيات العامة.