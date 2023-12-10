المستشار أحمد بنداري: مشهد المصريين في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة مبهر

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جزءًا كبيرا من اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية تم غلقها، موضحًا: «مازالت بعض اللجان الفرعية في بعض المحافظات مستمر الانتخاب فيها، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بغلق كل اللجان، وسنحصل على التأكيد بها لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفة مغلقة».

وأضاف «بنداري» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بعد انتهاء الانتخابات ووضع الصناديق في غرفة مغلقة يتم تخصيص الحراسة عليها، موضحًا: «العملية الانتخابية في اليوم الأول كان بها إبهار في التواجد من جموع الناخبين، ونشكر الناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم وشاركوا في هذا العُرس وباشروا حقوقهم وندعو كل الناخبين إلى الاستمرار في التواجد خلال الأيام اليومين الثاني والثالث لاستكمال هذا العُرس».