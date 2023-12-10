نشاط مكثف لحملة فريد زهران في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

كثفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نشاطها مع بدء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، والذي انطلق في التاسعة من صباح اليوم الأحد وانتهى في التاسعة مساء، على أن تُستكمل العملية الانتخابية بنفس الساعات خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ومع صباح اليوم الأحد، وبدء فتح اللجان الانتخابية لتلقي الناخبين من أجل الأصوات بأصواتهم، توجه المرشح الرئاسي فريد زهران، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

وحرص المرشح الرئاسي فريد زهران على وضع الكوفية الفلسطينية على كتفه، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في إشارة منه لدعمه للقضية الفلسطينية.

وتواجد مع «زهران» خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، عددا من أعضاء حملته الانتخابية، من بينهم النائب فريد البياضي، عضو لجنة الأمن القومي، وباسم كامل، النائب السابق ومدير حملته الانتخابية.

وعلى هامش إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إن حجم المشاركة في الانتخابات تنعكس على إمكانية أكبر لبناء مجال سياسي، وهو الطريق الذي تتطلع الحملة له، مضيفًا أن المشاركة من قبل المواطنين في الانتخابات تأتي في إطار إحداث تغيير حقيقي.

ومع نهاية اليوم الأول، أصدرت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقريرها الأول بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة إن غرفة عمليات الحملة انعقدت منذ الثامنة صباح اليوم، وتابعت عملية التصويت منذ اللحظات الأولى من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة، وعدد من الوكلاء يزيد على 6000 وكيل والمتواجدين في كافة مراكز الاقتراع بالمحافظات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقالت حملة فريد زهران، إنه من خلال المتابعة والمشاهدة وجب أن تتقدم الحملة بوافر الشكر إلى الشعب المصري العظيم، ولسائر أعضاء الحملة الانتخابية وللقوى الديمقراطية وللأحزاب الشركاء في الحملة وللشخصيات العامة والتي كان لهم الدور الإيجابي الرئيسي في الحشد لليوم الأول من عملية الاقتراع والتصويت لمرشحنا.

وأضافت: كما يجب الإشادة بالتغطية الإعلامية المتميزة والتي التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها، وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.

وتلقت الحملة صورًا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات.

وتناشد حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.